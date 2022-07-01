На ремонт теплосетей в Симферополе потратят 136 миллионов рублей

Теплосети в Симферополе отремонтируют за 136 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

На ремонт теплосетей в Симферополе на улице Сельвинского потратят 136 миллионов 340 тысяч рублей. Работы намерены звершить до конца этого года.

- Определить АО «Группа компаний «ЕКС» единственным подрядчиком по госконтракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Сельвинского в г. Симферополе, - приводит КИА текст распоряжения главы Республики Крым о выборе подрядчика.

Ранее КП-Крым писала, что эксперт оценил износ теплосетей Крыма на уровне от 70 до 90%, а в Ялте и Симферополе - до 90%. Треть из них - наружные теплотрассы. С 60-70 годов лишь единожды проводилась их частичная модернизация.

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