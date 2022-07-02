После сильных ливней в Крыму в море сбросили 20 миллионов кубов воды

В Симферополе воду сбрасывали в реку Салгир Фото: Александра Тимощенко

С начала года около 120 миллионов кубометров воды ушло в море из всех крымских водохранилищ. Из них 20 миллионов кубов сбросили после ливней, прошедших в конце июня.

- Если мы считали, что с начала года более 100 млн, то сейчас около 120 млн сброшено в море из всех наших водохранилищ. Это почти половина существующего объема, - отметил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского» Илья Николенко.

По его словам, за эту неделю водохранилища естественного стока пополнились на 9 миллионов кубов. К общему объему воды добавилось 3,5%. Однако по сравнению с прошлым годом суммарные объемы притоков получились ниже. В 2021 году объемы притоков составили больше 12 миллионов кубов.

- Дело в том, что тогда к этому времени мы подходили с водохранилищами, заполненными на 50 и менее процентов, а в этом многие водохранилища имели объем наполнения более 90%. Поэтому были очень большие сбросы, - пояснил эксперт.

Ученый также отметил, что в Крыму нужно создавать дополнительные водохранилища, которые позволят накапливать воду. Это актуально даже с учетом запуска Северо-Крымского канала.