В поселках Симферопольского района постепенно снижается уровень воды

Фото: Денис Кратюк

Некоторые села Симферопольского района до сих пор остаются затопленными после непогоды. При этом в селе Новоандреевка уровень воды постепенно снижается, сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк в своем telegram-канале.

- Подтопленной остается одна часть села. На данный момент смонтирован аварийный трубопровод, и в течение сегодняшнего дня вода будет удалена, - уточнил чиновник.

По его словам, в селе Красная Зорька полностью откачали воду, а в Перевальном продолжают восстанавливать магистральный водовод.

Напомним, в селе Новоандреевка на утро 29 июня было затоплено около 30 домов и 50 придомовых территорий из-за сильных ливней. На некоторых участках уровень воды был выше колена.