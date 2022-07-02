В Крыму планируют реализовать инвестпроекты на 3,2 миллиарда рублей

Часть инвестпроектов будет реализовано в сфере виноградарства Фото: Архив "КП"

В Крыму будут реализовывать инвестпроекты на сумму больше 3,2 миллиарда рублей. Они уже утверждены, сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико.

Один из крупных инвестпроектов – строительство логистического центра под Симферополем.

- Логистический центр предполагается возвести неподалеку от аэропорта Симферополь. Предполагаемый объем инвестиций составит свыше 1,2 миллиарда рублей. За девять лет планируется построить площади для хранения различных товаров, торговые ряды, офисные помещения, гостиницу, - заявила Ирина Кивико.

Кроме того, крупный жилищный комплекс на 400 квартир планируют построить под Феодосией. Постройка будет малоэтажной в средиземноморском стиле. На этот проект выделят 1,9 миллиарда рублей. Реализовать программу планируют за семь лет.

Два проекта инвесторы планируют реализовать в сферах виноделия и виноградарства.