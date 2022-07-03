В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 13 улицах и 2 переулках

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июля в Симферополе из-за ремонта электросетей свет частично отключат на 13 улицах и 2 переулках. Электричества не будет с 8 утра до 5 вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- переулок Подводников; Садовый, 12-16, 38/15, 13-25

- улицы Садовая, 18-36, 40-72 , 19-35 , 41-75 ; Красная, 2-38 , 1-31 , 41; Московская, 2/55-16 , 18/1, 18/3, 18/4, 18/5, 1-33 ; Чонгарская, 16-28 , 17-39 , 39а; Общественная, 18-46 , 15-45 ; 14-22 , 13-25 ; Репина, 66-112 , 75-99 ; Автомагистральная, 31-55 ; Киевская, 117а; Полевая, 66/31-94/59 , 53-71; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Мате Залки, 7-7к

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