В заповедниках Крыма лже-инспекторы берут деньги с туристов

В Крыму для похода в заповедник нужно оформлять пропуск. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В природном заповеднике «Ялтинский горно-лесной» появились нечистые на руку люди, которые выдают себя за государственных инспекторов и незаконно берут с приезжих деньги за посещение маршрутов.

Nак выглядит должностное удостоверение инспектора ФГБУ «Заповедный Крым». Фото: Елена Елизарова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

- Плата за посещение не взимается государственными инспекторами. Государственный инспектор имеет право проверить наличие/отсутствие у Вас разрешения на посещение, а также должен предъявить свое должностное удостоверение, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

В ведомстве напомнили, что «входной билет» можно круглосуточно оформить на сайте https://zapovedcrimea.ru/. Или приобрести в кассах возле водопада Учан-Су, зубцов Ай-Петри или у входа в пещеру Ялтинская.

Крымчанам и жителям Севастополя предлагают оформить пропуск местного жителя, который дает право бесплатного посещения разрешенных маршрутов до конца года.