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Происшествия3 июля 2022 15:52

В Крыму пропала женщина в светлых джинсах

Эмма Коршунова (Панасенко) исчезла 30 июня 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эмма Коршунова (Панасенко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Эмма Коршунова (Панасенко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи в розыске пожилой жительницы Феодосии, которая исчезла три дня тому назад.

- Пропала Эмма Иосифовна Коршунова (Панасенко), 86 лет (1936 года рождения), СПК «Буревестник», город Феодосия, - сообщили волонтеры, отметив, что близкие потеряли ее из поля зрения 30 июня 2022.

Приметы пропавшей крымчанки: 160 сантиметров рост, xудощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Эмма Иосифовна была одета в желто-зеленую куртку и светлые джинсы.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800) 7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50