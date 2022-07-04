В Крыму с 4 июля ввели дополнительные электрички

В Крыму стали чаще ходить электрички. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму стали чаще ходить пригородные поезда.

- Для повышения качества обслуживания пассажиров , пользующихся услугами пригородных поездов сообщением «Симферополь - Феодосия» и «Феодосия – Симферополь», с 4 июля назначаются дополнительные поезда по маршруту «Симферополь - Соленое Озеро», «Соленое Озеро - Симферополь», - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В компании уточнили, что составы из 6 вагонов будут курсировать в будни.

Благодаря этому нововведению, пассажиры, которые едут до Феодосии из Симферополя, без затруднений смогут пересесть в Джанкое на электричку «Джанкой - Феодосия». Тем, кто едет из Феодосии в столицы РК, тоже стало удобнее делать пересадку в Джанкое на пригородный поезд с увеличенным количеством вагонов.

Полное расписание движения пригородных поездов можно узнать здесь или в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

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