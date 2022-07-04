Симферопольские школьники стали призерами Всероссийской робототехнической олимпиады

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферопольские школьники из команды Roboclub (клуб робототехники в Крыму) стали призерами Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщили в пресс-службе местной администрации. Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Нудьга Никита и Коваль Георгий разделили победный пьедестал со сборной города Москвы и командой Санкт-Петербургского Президентского физико-математического лицея, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что школьница из Евпатории Нияра Маркосянц победила в международном конкурсе «Живая классика», став одной из лучших чтецов прозы в мире. Девочка выступала с отрывком из повести Энн Файн «Дневник кота-убийцы».

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