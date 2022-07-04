За минувшие сутки в Крыму и Севастополе COVID-19 заболели 42 человека

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 23 новых случая COVID-19, в городе федерального значения Севастополе - 19.

Согласно данным Минздрава РК, за все время в республике новой коронавирусной инфекцией заболели 184 050 человек.

- За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 083 человека, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, выздоровевших за весь период – 176 833.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Как сообщилось ранее, за минувшие сутки в городе-герое выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, 85 097 - с начла пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 55 пациентов, из них 37 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

За все время пандемии в городе от коронавируса выздоровели 82 616 человек. Смертельных случаев за минувшие сутки не зафиксировано.

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