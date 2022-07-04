Владимир Винокур опубликовал видео поездки по Крымскому мосту

Владимир Винокур Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юморист Владимир Винокур поделился видео поездки по Крымскому мосту. На прошлой неделе Театр пародий, которым руководит артист, выступал в Краснодарском крае, после чего, погрузившись в автобус, труппа отправилась в Крым.

Видео поездки в Крым появилось в официальном Telegram-канале Владимира Винокура. На кадрах видно, как пародист сидит на переднем сидении и снимает на мобильный телефон из окна автобуса - сначала море, затем приближающиеся арки моста.

- А мы с ребятами уже в Крыму, - подписал видео Винокур.

Винокур дал несколько концертов на полуострове. Он выступил в Керчи, Феодосии, Севастополе, Ялте и Евпатории.

Напомним, Алена Свиридова регулярно радует подписчиков видео с отдыха в Крыму. Каждый год певица по традиции проводит отпуск на даче в Керчи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5