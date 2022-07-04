Питерский подрядчик украл 12 млн рублей на реконструкции спортшколы в Севастополе

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Крымский Следком завершил расследование против гендиректора санкт-петербургского предприятия, уличенного в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В октябре 2019 года он заключил контракт с департаментом капстроительства Севастополя на реконструкцию стадиона «Горняк» и детско-юношеской спортивной школы. В качестве аванса гендиректор получил 30% от центы контракта - 102 миллиона рублей.

- Получив возможность распоряжаться денежными средствами, желая погасить ранее имеющуюся перед одной из фирм задолженность на общую сумму более шести миллионов рублей, [он] подписал фиктивные документы по закупке комплектующих для водопровода и отопления, при этом фактически данное оборудование на объект поставлено не было, - говорится в сообщении.

Кроме того, используя фиктивные документы он приобрел у одной строительной фирмы материалы якобы на 18 миллионов рублей, тогда как в действительности было потрачено 12 миллионов рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Евпатории под уголовное дело попал бывший судебный пристав. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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