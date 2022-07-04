В Симферополе на улице Чапчакчи Хатидже устанавливают детскую игровую площадку

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в скором времени откроется новая игровая площадка для детей на улице Чапчакчи Хатидже. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- На улице Чапчакчи Хатидже в Симферополе устанавливают детскую игровую площадку. Подрядчик приступил к устройству покрытия и монтажу игровых элементов, - говорится в сообщении.

Напомним, что на установку новых игровых площадок для детей в Симферополе был выделен 41 миллион рублей из городского бюджета. Всего в этом году намерены открыть 24 таких объекта.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят новую канатную дорогу за 6,6 миллиарда рублей. Уже заключено инвестсоглашение.

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