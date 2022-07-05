Запах гниющих рапанов не дает дышать жителям микрорайона под Керчью

Свалка отходов рапана. Скрин из видео/Злой крымчанин/VK

Жители микрорайона Капканы под Керчью жалуются на невыносимый запах, исходящий с территории бывшего завода стройматериалов. На земельном участке, который сдан в аренду местной фирме, находится огромная свалка раковин рапана, растущая с каждым днем. Видео с территории, заваленной отходами производства, появилось в социальной сети.

- Вывозят большими самосвалами. Рой зеленых мух, смрад, словами это не передать. Это распространяется на два-три квартала, то есть на 2-3 километра минимум. Обращались к местным властям. Они приехали, посмотрели. И ничего. Лето, разгар сезона, родственники приезжают, нельзя даже открыть окна и посидеть во дворе, - рассказал местный житель, который снял свалку на видео.

В администрации Керчи ранее сообщили, что на место выезжали специалисты управления муниципального контроля вместе с правоохранителями и экологами. Арендатору вручили предписания о «недопустимости нарушения правил благоустройства». Предприниматель в свою очередь заверил, что раковины рапана будут переработаны.

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