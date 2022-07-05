Керчь попала в топ-10 бюджетных направлений отдыха летом 2022

Грифоны - символ Керчи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Керчь вошла в рейтинг недорогих мест для отпуска в нашей стране.
- Стоимость отдыха в России снизилась в среднем на 13 процентов, если сравнивать с прошлым годом, - такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные по брони этим летом.
Например, у наших соседей в Тамани Краснодарского края цены упали на 45%, а в Нижнем Новгороде и вовсе в два раза.
Топ-10 самых бюджетных направлений отдыха летом 2022 (средняя стоимость в рублях ночи в отеле или гостевом доме):
- Нижний Новгород, 3195
- Банное, Башкирия, 3254
- Суздаль, 4163,5
- Тамань, 3495
- Петрозаводск, 4678
- Железноводск, Ставропольский край, 1910,5
- Сенной, Краснодарский край, 2150
- Керчь, 2465
- село Заветное, Крым, 2594
- Углич, Ярославская область, 3679
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