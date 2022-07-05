На Южном берегу Крыма цветут изящные водяные лилии: 5 атмосферных фото из Никитского сада

Водоем с кувшинками. Фото: Анна Корякова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Большая Ялта дарит незабываемые встречи с нимфеями – так иногда называют водяные лилии или кувшинки, те, кто настроен на поэтический лад.

Нимфеи на ЮБК. Фото: Анна Корякова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Чудесные растения украшают Никитский сад.

- Крымская коллекция кувшинок в Никитском ботаническом саду – одна из самых молодых, но, одновременно, и богатых в России, - сообщили в пресс-службе Сада.

Кувшинки - изящные и нежные растения. Фото: Анна Корякова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Растения и правда похожи на нимф – так в греческой мифологии называют божества в образе юных дев, которые олицетворяют силы и явления природы, и считаются покровительницами семьи.

Нежные и восхитительные цветы, будто шаловливый крымский ветерок обронил в пруд звездочки с небосвода!

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