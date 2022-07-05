В Симферополе проходит выставка традиционных славянских кукол-мотанок

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

5 июля в МБУК «Культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко» в Симферополе открылась выставка кукол-мотанок «Оберег для мамы».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- На выставке представлены разные виды кукол-мотанок: «Успешница», «Травница», «Рябинка» и многие другие. Выставка проходит в рамках Года культурного наследия народов России и продлится до 15 июля, - сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Кукла-мотанка - это особый вид славянской куклы, которая выполнена из ткани и наполнена разными травами и текстилем. Она служит оберегом для дома, охраняя от недругов, злого глаза и неудач.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На современной выставке можно увидеть разные таких виды кукол: «Успешница», «Травница», «Рябинка» и другие.

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