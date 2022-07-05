Алена Свиридова в Керчи показала, как выглядит ее 84-летняя мама

Алена Свиридова с мамой Верой Васильевной в Керчи. Фото: Instagram* Алены Свиридовой. Соцсеть запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

Алена Свиридова, которая завоевала сердца зрителей не только благодаря творчеству, но и моложавости в свои почти 60-т, показала, как выглядит ее 84-летняя мама. В социальной сети певица опубликовала фото совместной прогулки по Керчи, где она проводит отпуск.

- Жара. Керчь. Мама, - подписала фото артистка.

Судя по фотографиям, певица вместе с мамой прогулялись по центру города и зашли в один из древнейших храмов - церковь Иоанна Предтечи, построенную в VIII-XI веках.

Певица с мамой посетила храм Иоанна Предтечи. Фото: Instagram* Алены Свиридовой. Соцсеть запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

Подписчики Свиридовой отметили, что ее мама отлично выглядит для своего возраста и назвали обоих «красотками».

Напомним, певица любит радовать подписчиков новыми фото и видео. Она рассказывает, как делает пробежку по утрам, ездит на велосипеде в магазин, а также делится рецептами варенья из домашних фруктов.

Свиридова родилась в Керчи, однако позже вместе с родителями переехала в Минск. В Керчи осталась бабушка певицы, к которой она каждый год приезжала на летние каникулы.

Мама певицы - Вера Васильевна - раньше работала на радио, сейчас на пенсии.

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