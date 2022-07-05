На трассе под Симферополем перевернулась «Газель»

На трассе под Симферополем перевернулся грузовой автомобиль "Газель". Фото: сриншот из видео/Инциден Крым/ VK

На трассе Симферополь-Гвардейское перевернулся грузовой автомобиль «Газель». По сообщению очевидцев, у автомобиля оторвался прицеп, после чего он выехал на полосу встречного движения и опрокинулся.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МЧС по РК, ДТП произошло возле села Новоандреевка. На месте работали сотрудники МЧС.

- Сотрудники МЧС смывали топливо с проезжей части, чтобы обеспечить безопасность дорожного полотна, - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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