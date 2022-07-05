Замглавы администрации Запорожской области назначен бывший вице-спикер Госсовета Крыма

Андрей Козенко. Фото: Госдума РФ

Заместителем главы администрации Запорожской области по экономике назначен Андрей Козенко. Распоряжение о его назначении подписал глава региона Евгений Балицкий, сообщает Tg-канал ВГА Запорожской области.

- С Андреем Дмитриевичем мы знакомы больше 15 лет по русскому движению, ещё со времён, когда я только возглавил «Славянскую гвардию», а он стал депутатом Верховного Совета Крыма от «Русского блока», - отметил глава запорожской администрации.

Андрей Козенко уроженец Симферополя. В 2014-2015 годах он занимал должность заместителя председателя Госсовета Крыма, с 2016 по 2021 – был депутатом Госдумы России от Республики Крым.

В администрации Запорожской области Козенко будет курировать экономический блок.

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