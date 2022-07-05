В ДТП под Евпаторией пострадали три человека, в том числе ребенок

Под Евпаторией в ДТП пострадал ребенок. Фото: пресс-служба МВД по РК

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в дорожной аварии под Евпаторией. ДТП произошло на подъезде к городу в районе Межквартального проезда, сообщает пресс-служба МВД по РК.

- Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по Черноморскому шоссе в сторону Евпатории, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП два пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в МВД.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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