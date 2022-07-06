Пьяный крымчанин пытался откупиться от сотрудника ГИБДД за 50 тысяч рублей

Крымчанина будут судить за попытку дать силовику взятку в 50 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Нижнегорского района направила в суд уголовное дело против местного жителя, который пытался откупиться от полицейского за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нетрезвый нарушитель привлек внимание инспекторов Госавтоинспекции, нарушив правила дорожного движения. Желая избежать наказания, мужчина попытался передать силовику 50 тысяч рублей.

- От незаконного вознаграждения работник органов внутренних дел отказался, после чего мужчина был задержан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двенадцать иностранцев пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Крым. За что именно пытались откупиться иностранцы, не уточняется.

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