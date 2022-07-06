На Южном берегу Крыма построят спортплощадку с красивым видом на море

Фото: Янина Павленко/Telegram

В пгт Санаторное, что на южном берегу Крыма, появится спортивная площадка с красивым видом на море. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Более 30 лет назад участок (8 500 квадратов на улице Гагарина) и был спортивным, но у жителей его отобрали. В украинский период отдали в аренду до 2059 года под строительство и обслуживание спортивно-гостиничного комплекса. Возвращаем, - написала Павленко.

По ее словам, ранее договор аренды был расторгнут, в настоящее время участок передан в постоянное пользование МБУ «Спортивная школа» с видом разрешенного использования «спорт». Далее объект намерены привести в надлежащее состояние и начать благоустраивать.

Напомним, в Крыму 23 июня открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект находится в поселке Красногвардейское. На его территории есть площадки для спортивных игр, тренажеры и легкоатлетическая зона.

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