В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Кампания по сдаче ЕГЭ в этом году завершилась 2 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в 2022 году 28 выпускников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

- Всего в Республике Крым в ЕГЭ приняло участие 9341 человек. По итогам основного этапа определены 28 стобалльных результатов. Самое большое количество стобалльников в этом году по русскому языку - 15 человек, по литературе - 6 человек, - говорится в сообщении.

Также стобалльные результаты получили молодые люди, сдававшие экзамен по математике, обществознанию, английскому языку и химии. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, 11 человек, сдавших экзамен на отлично, - жители Симферополя.

Напомним, кампания по сдаче ЕГЭ в этом году завершилась 2 июля. Выпускники 11 классов сдавали экзамен по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. В то же время ребята могли подать заявление на сдачу необязательного учебного предмета. В этом году наиболее популярными из таких стали обществознание, биология и история.

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