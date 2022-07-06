Под Симферополем начали благоустраивать два села

Так будет выглядеть одна из территорий после благоустройства. Фото: Денис Кратюк/Telegram

В двух селах под Симферополем начались работы по благоустройству, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- В селах Первомайское и Журавлевка приступили к обустройству общественных территорий возле местных учреждений культуры. Работы ведутся за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, - сообщил Кратюк.

По его словам, в планах заменить плитку, обустроить тротуары, установить уличное освещение, а также новые малые архитектурные формы. Крмое того, будут обновлены детские площадки, на них заменят, либо отреставрируют игровые конструкции. Все обустроенные зоны будут озеленены.

Благоустройство общественных территорий также запланировано в Гвардейском, Добровском, Чистеньком, Новоандреевском и Мазанском сельских поселениях. Все работы намерены завершить 1 ноября.

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