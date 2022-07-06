Где в Симферополе 7 июля отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: архив КП

7 июля часть Симферополе на несколько часов останется без света. Электричество исчезнет на 13 улицах и 1 переулке.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- бульвар Ивана Франко

- переулок Марсовый, 4, 3

- набережная имени Гаспринского, 55-61

- улицы Кржижановского, 2-14 , 1-5 , 9; Энергетиков, 4/16; Яблочкова, 1-11 , 10, 12, 12а; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Дзержинского, 4, 10, 13/5; 4; Шполянская, 7/9, 2/4-12, 3-17; Морозова, 2, 4; Полигонная, 50А-68, 49-79; Жидкова, 70/1-72, 55; Коммунальная, 18-22, 1-29А

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