Ремонт улицы Караимская в Симферополе будут вести круглосуточно

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Глава Крыма Сергей Аксенов дал распоряжение вести круглосуточно капитальный ремонт дороги на улице Караимская в Симферополе.

- До 1 декабря делать улицу не пойдет. Надо навалиться, понять, что нужно сделать, чтобы организовать работу в ночное время. Понятно, что там огромное количество сетей. Давайте поможем мобилизоваться. Организовать технологический процесс, - заявил глава республики во время совещания по проблемным вопросам Судака.

Кроме того, Сергей Аксенов добавил, что ремонт, который проводится на улице Толстого, не должен отразиться на скорости работ на Караимской.

Напомним, с 1 июля планировалось начать капремонт на улице Караимская, но сроки сдвинули на 10 июля из-за того, что на улице Толстого обвалился мост.