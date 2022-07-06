В Госсовете предложили перейти на однопартийную систему политики

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов Фото: Архив "КП"

Для того, чтобы страна политически успешно развивалась, стоит перейти на однопартийную систему. Как считает председатель Госсовета РК Владимир Константинов, западная либеральная система правления создана для того, чтобы рассорить между собой наши народы.

- Переломный момент, и политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. А эффективнее проекта под условным названием «КПСС» в нашей истории, пожалуй, не было. Жить вообще без партий, как это было при Романовых, - не современно как-то, - отметил Константинов.

Он также добавил, что самым главным в осуществлении современной политике является система приводных ремней между центром принятия решений и народом, которому эти решения исполнять. Поэтому проект под условным названием «КПСС» - самый актуальный в наше время.

- У каждого есть свои личные версии происшедшего. Но детального анализа, а еще важнее - всеобщего осознания катастрофы с распадом СССР так и не произошло. А дальше двигаться без такой рефлексии нельзя. Если есть понимание того, что было хорошо, а что - плохо, можно строить новую систему, отбирая только хорошее. А пока такого анализа нет, и нового сформировать не получится. В том числе, такой анализ совершенно необходим для возвращения к однопартийной системе — плоть от плоти того самого, утраченного нами СССР.