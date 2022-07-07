В Крыму пропал высокий 62-летний мужчина в черных туфлях

Александр Медведев. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилого крымчанина:

- Пропал Медведев Александр Михайлович, 60 лет (1962 года рождения), Симферополь - Ленинский район – Керчь.

Волонтеры отметили, что с 29 июня 2022 года неизвестно где он и что с ним.

Приметы пропавшего: 196 сантиметров рост, худощавый, седые волосы, карие глаза.

Александр Медведев был одет в серо-черную футболку, синие джинсы и черные туфли.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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