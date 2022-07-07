В Крыму пропал высокий 62-летний мужчина в черных туфлях

Александр Медведев. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилого крымчанина:
- Пропал Медведев Александр Михайлович, 60 лет (1962 года рождения), Симферополь - Ленинский район – Керчь.
Волонтеры отметили, что с 29 июня 2022 года неизвестно где он и что с ним.
Приметы пропавшего: 196 сантиметров рост, худощавый, седые волосы, карие глаза.
Александр Медведев был одет в серо-черную футболку, синие джинсы и черные туфли.
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