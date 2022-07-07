«Летний университет» примет в Крыму студентов из Луганской и Донецкой народных республик

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«Летний университет» примет в Крыму студентов из ЛНР и ДНР. Они будут проходить обучение в рамках международного проекта Министерства науки и высшего образования РФ на базе Крымского федерального университета. Об этом сообщила начальник управления дополнительного образования и профессиональной ориентации КФУ Светлана Храпунова.

В течение двух недель сорок студентов из ДНР и ЛНР освоят дополнительную общеобразовательную программу по направлению «Сельское хозяйство», пройдут образовательные интенсивы и выполнят социальные проекты под руководством профессорско-преподавательского состава вуза.

- Модули программы содержат информацию по современным технологиям в полеводстве и агротехнологии органического растениеводства Крыма, а также ребята изучат тему переработки продукции сельхозпроизводства в Крыму. Кроме того, они посетят форелевое хозяйство в городе Алушта, комбинат «Крымская роза» и винзавод «Alma Valley», - пояснила Храпунова.

Кроме того, была разработана летняя программа по развитию «Soft Skills», которая позволит обучающимся овладеть навыками системного мышления, управлять проектами и трудиться в команде.

Студентов также ждет экскурсионная программа, спортивные мероприятия, тематические встречи и интересные мастер-классы.

Церемония открытия проекта состоится 10 июля в 12.00 в Симферополе на улице Ялтинская, 20 (2 этаж, актовый зал).

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