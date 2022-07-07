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Экономика7 июля 2022 11:06

В Крыму часть пляжей могут передать муниципалитетам

Чтобы повысить эффективность использования этих территорий
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Многие пляжи в Крыму могут стать муниципальными. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в рамках совещания по проблемным вопросам Судака 6 июля.

- Мы начали с Константином Николаевичем [главой администрации Судака] обсуждать этот вопрос. Я думаю, что мы проведем анализ по итогам этого сезона, и значительная часть пляжных территорий в Судаке поступит в муниципальный оборот, - сообщил Волченко.

В настоящее время в Судаке работает 20 пляжей, из которых 13 ведут коммерческую деятельность.

Глава Республики Крым отметил, что муниципалитет мог бы сам справляться с представлением различных услуг, а также заниматься уборкой пляжей.

- Выработайте стратегию на следующий год. Те пользователи, которые соблюдали условия, по справедливой цене использовали пляж - оставьте. От нормальных практик зачем отказываться? Остальным предложите выйти на лучшие параметры, как у остальных. Если нет - сами приведите к [правильному] механизму использования этих пляжных территорий, - сказал глава республики.

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