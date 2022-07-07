Прокуратура проверит законность установки шлагбаума на набережной Феодосии, где умер мужчина, не дождавшись «скорую»

По сообщениям очевидцев, скорая не могла подъехать к пациенту из-за шлагбаума Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Крыма организовала проверку на предмет законности установки шлагбаума на набережной Феодосии, где, не дождавшись «скорой помощи», скончался пожилой мужчина. Инцидент произошел 3 июля. Пенсионеру, напомним, стало плохо с сердцем, однако, по сообщению очевидцев, машина «скорой» не сразу смогла подъехать к пациенту. Дорогу ей преградило установленное администрацией города ограждение, ключи от которого находятся на ресепшене расположенной рядом гостиницы.

- В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям должностных лиц гостиницы, а также местной администрации в части осуществления муниципального земельного контроля, а также законности установки соответствующего шлагбаума, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, отдельную проверку по факту смерти 61-летнего мужчины на набережной проводит Следственный комитет. Следователи изучат все обстоятельства инцидента и выяснят, были ли в действиях администрации отеля признаки «воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников».

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