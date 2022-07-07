В Симферополе 8 июля частично отключат свет на 13 улицах и 1 переулке

Свет отключат на время. Фото: архив КП

8 июля в отдельных районах Симферополя пропадет электричество. Несколько часов света не будет на 13 улицах и 1 переулке.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- переулок Февральский, 4-18

- улицы Троллейбусная, 5-21 ; Киевская, 105-113/1 ; Февральская, 16, 18; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Полигонная, 50А-68 , 35/122-79 ; Жидкова, 38-72 , 37А-63А ; Коммунальная, 18-22 , 1-29А ; Крылова, 100-130 , 107-123 ; Артиллерийская, 86-88 ; Братская, 66-106 , 59-103 ; Интернациональная, 25

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