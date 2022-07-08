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Общество8 июля 2022 7:57

В Севастополе на дне Гильзовой бухты нашли более сотни снарядов времен войны

Арсенал уничтожили путем подрыва
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: МЧС по Севастополю

Фото: МЧС по Севастополю

В Севастополе сотрудники ГУ МЧС РФ достали со дна бухты Гильзовая больше ста боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Недалеко от берега спасатели нашли 109 боеприпасов, еще 11 - на суше. Весь арсенал был уничтожен на полигоне МЧС.

Напомним, весной этого года в поселке Мирное, что под Симферополем, на территории стройплощадки нашли около двух тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности было принято решение временно приостановить строительные работы.