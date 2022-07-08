В Симферополе проверяют состояние всех мостов через реку Салгир

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Состояние всех мостов через реку Салгир в Симферополе проверяют после обрушения грунта на мостовом переходе на улице Толстого. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

- С учетом того, что недавно у нас были факты подтоплений, выпало большое количество осадков, осуществлялся сброс воды, проводится работа по осмотру всех мостовых сооружений, которые у нас построены через реку Салгир и будут сделаны соответствующие выводы, - сообщил Афанасьев.

Мост через Салгир в Симферополе обрушился 26 июня. Сооружение не выдержало разлива реки после сброса воды из Симферопольского водохранилища. По факту падения конструкции республиканская прокуратура организовала проверку. Позже к делу подключился крымский Следком. Как сообщалось ранее, автомобильное и пешеходное движение по мосту восстановят в субботу, 9 июля.

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