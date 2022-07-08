В Крыму на 9-11 июля объявлено штормовое в связи с грозовыми ливнями - МЧС

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На Крым в ближайшие три дня обрушатся дожди. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, местами ожидаются мощные грозовые ливни с градом. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов днем 9 июля, в течение суток 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 метров в секунду, днем град, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой: не находиться под деревьями, слабо укрепленными щитами и рекламными конструкциями, не парковать под ними автомобили. Также стоит воздержаться от дальних поездок, по возможности оставаться в эти дни дома.

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