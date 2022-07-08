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Общество8 июля 2022 11:06

Украинские военные ударили по территории Каховской ГЭС, от которой берет начало Северо-Крымский канал

Сама электростанция не пострадала
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: ВГА Херсонской области

Фото: ВГА Херсонской области

Украинские военные предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции, от которой берет начало Северо-Крымский канал. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, если бы противовоздушная оборона ВС РФ не отразила ракетную атаку, разрушения производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области.

- ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооруженные силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ. Задачи специальной военной операции будут полностью выполнены - стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому, - заявил Сальдо.

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