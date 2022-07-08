Украинские военные ударили по территории Каховской ГЭС, от которой берет начало Северо-Крымский канал

Фото: ВГА Херсонской области

Украинские военные предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции, от которой берет начало Северо-Крымский канал. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, если бы противовоздушная оборона ВС РФ не отразила ракетную атаку, разрушения производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области.

- ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооруженные силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ. Задачи специальной военной операции будут полностью выполнены - стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому, - заявил Сальдо.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50