В Совфеде продлили особенности регулирования земельных отношений в Крыму

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Совет Федерации одобрил продление с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года особого правового режима в сфере земельных отношений в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Так, целый ряд имущественных и земельных вопросов могут регулироваться региональными нормативными правовыми актами при согласовании с федеральными органами. По словам Ковитиди, закон позволит синхронизировать сроки завершения интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы РФ.

- Кроме того, до 1 января 2025 года на территории Крыма и Севастополя особенности правоотношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов также могут устанавливаться нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством, - подчеркнула парламентарий.

Ранее сообщалось, что для инвесторов в Крыму установили плату за аренду земли в 1 рубль. Мера поддержки будет действовать до конца 2022 года.

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