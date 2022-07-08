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Численность населения Симферополя составляет около 500 тысяч человек. Такую оценку на пресс-конференции привел глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Ответ, который я сейчас дам, это не официальная статистическая цифра. Я осмелюсь сказать, как мне кажется, эта цифра приближается к 500 тысячам, - сообщил Афанасьев.

Данные Крымстата свидетельствуют, что на начало 2022 года в крымской столица насчитывалось 354,2 тысячи жителей. Однако, стоит учитывать, что к городу вплотную примыкают некоторые жилые комплексы, например - «Жигулина Роща».

По словам Михаила Афанасьева, сейчас наблюдается своего рода «симферопольская агломерация», то есть город и прилегающий к нему район практически слились.

- Вопрос относительно границ муниципального образования городской округ Симферополь на сегодняшний день не стоит, в принципе никакой острой необходимости в этом я на самом деле не вижу. Каких-либо явно негативных последствий в том, что собственник квартир «Жигулиной рощи» живет в Симферопольском районе, а не в Симферополе - я не вижу, - добавил глава города.

Если дынные местных властей верны, то население Симферополя по численности приблизилось к Севастополю. Согласно последним данным переписи, население города-героя выросло с 393 тысяч в 2014 году до 548 тысяч.

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