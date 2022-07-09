В Крыму изменили график движение электричек на 11 июля

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

В Южной пригородной пассажирской компании сообщили:

- В понедельник 11 июля пригородные поезда № 7110/7109 сообщением «Феодосия – Симферополь» и №7104/7103 сообщением «Симферополь – Феодосия» будут курсировать графиком выходного дня.

Так же железнодорожники проинформировали, что дополнительные пригородные поезда сообщением «Симферополь – Соленое Озеро – Симферополь» (№№6614, 6631, 6618, 6621) в этот день отменяются.

График движения пригородного поезда № 6639 «Соленое Озеро – Симферополь» и № 6640 «Симферополь – Соленое Озеро» на 9, 10 и 11 июля выглядит следующим образом:

№ 6640 «Евпатория Курорт-Соленое Озеро» отправляется из Евпатории в 17.32, прибывает на станцию Соленое Озеро в 20.20.

№ 6639 «Соленое Озеро - Евпатория Курорт» со станции Соленое Озеро уходит в 07.05, прибывает на станцию Евпатория в 09.50.

«Горячая линия» ЮППК 8 (978) 978-39-39 или 8 (800) 506-00-20.

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