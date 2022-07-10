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Общество10 июля 2022 6:45

В ДТП в Нижнегорском районе пострадали двое детей

Малыши получили травмы и находятся в больнице
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
ДТП в Нижнегорском районе произошло вечером 9 июля. Фото: МВД по РК

ДТП в Нижнегорском районе произошло вечером 9 июля. Фото: МВД по РК

Двое детей пострадали в ДТП в Нижнегорском районе. Как сообщает МВД по РК, авария произошла на трассе в районе села Семенное. По предварительным данным, водитель автомобиля «Chery» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ford Focus».

- В результате ДТП 32-летний пассажир автомобиля «Chery» и два ребенка 2-х и 7-ми лет из автомобиля «Ford Focus» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение,- отметили в МВД.

Сообщается, что дети ехали в специальных детских креслах. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

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