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Общество10 июля 2022 6:58

В Красногвардейском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода

50-летний мужчина шел под дороге в темное время суток без светоотражающих элементов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
ДТП произошло возле поселка Красногвардейское. Фото: архив КП

ДТП произошло возле поселка Красногвардейское. Фото: архив КП

В Красногвардейском районе водитель автомобиля «ВАЗ 2114» насмерть сбил пешехода. Как сообщает МВД по РК, ДТП произошло около полуночи 8 июля.

- 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», двигаясь по автодороге Красногвардейское-Нижнегорский в сторону поселка Красногвардейское, совершил наезд на неустановленного пешехода в возрасте около 50-ти лет,- говорится в сообщение.

Как отмечается, мужчина шел по краю дороги в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов. От полученных травм он скончался.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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