В любовь с первого взгляда в Крыму верит каждый второй

Половина жителей Крыма верят в любовь с первого взгляда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымчане стали реже верить в любовь с первого взгляда. По итогам опроса сервиса SuperJob, возможность возникновения сильных чувств в момент знакомства в Крыму допускает только каждый второй, в то время как десятилетие назад, в 2012 году, таких людей было 7 из 10.

50% жителей полуострова верят в любовь с первого взгляда: «Это какая-то химия, противостоять невозможно», сообщают организаторы опроса.

Испытывать подобные чувства доводилось 43%, тогда как у 7% пока нет такого опыта.

42% опрошенных крымчан к любви с первого взгляда относятся скептически: по их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям нужно хорошо узнать друг друга.

При этом в любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины (52% против 43%), а респонденты старше 45 лет — чаще горожан моложе 34 лет (60% против 52% соответственно).

По сравнению с 2012 годом число тех, кто верит в любовь с первого взгляда, сократилось на четверть (70% десять лет назад против 51% сегодня).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50