В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках из-за дождей

По прогнозам МЧС, вода в реках не достигнет критических отметок Фото: Александра Тимощенко

МЧС прогнозирует подъемы уровней воды в реках в результате дождей и ливней, которые обрушатся на полуостров во второй половине дня 10 июля и в течение суток 11 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Однако, опасные отметки достигнуты не будут.

- Ожидаются подъемы уровней воды на 0,5- 1,5 м без достижения опасных отметок,- отметили в МЧС.

Напомним, 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град.

В МЧС предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и трудности в движении транспорта. Возможны также подтопления территорий.

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