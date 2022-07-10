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Общество10 июля 2022 15:10

Три человека пострадали в ДТП на Ялтинской трассе

На выезде из тоннеля грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Авария произошла на выезде из Ялты. Фото: МВД по РК

Авария произошла на выезде из Ялты. Фото: МВД по РК

Три человека пострадали в результате аварии на Ялтинской трассе. Двигаясь со стороны Ялты по направлению к Севастополю, водитель грузовика Hyundai Porter, выезжая из тоннеля, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся Chevrolet Lanos, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- В результате ДТП пострадало трое граждан: водитель Hyundai, водитель и пассажир Chevrolet Lanos, - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали три человека. Фото: МВД по РК

В ДТП пострадали три человека. Фото: МВД по РК

Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

При столкновении с легковушкой грузовик перевернулся. Фото: МВД по РК

При столкновении с легковушкой грузовик перевернулся. Фото: МВД по РК

Напомним, под Симферополем 9 июля легковой автомобиль сорвался в обрыв. Два человека погибли, женщине удалось выскочить из салона машины и остаться в живых.

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