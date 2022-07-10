В Евпатории из-за дождя набережная ушла под воду

Набережная в Евпатории после ливня 10 июля. Фото: Подслушано в Евпатории/Vk

В Евпатории из-за обильных осадков подтопило набережную им. Горького. Вода в некоторых местах доходит почти до колена. Фотографии центра города появились в социальных сетях.

- Надувной матрас действительно бы пригодился,- пишут пользователи.

Дожди накрыли Евпаторию после обеда. Ливневки почти сразу же перестали справляться с потоком воды. На улице Колобкова, 34, по информации очевидцев, вода и вовсе поднялась выше чем на пол метра.

На некоторых улицах города воды выше колена. Фото: Подслушано в Евпатории/Vk

- Это столько воды возле ворот. Спасибо всем мужчинам этого двора за то, что каждый раз закладывают ворота плёнкой и мешками, - отмечают жители двора

На некоторых улицах ветром повалило деревья. Одно из них обрушилось на припаркованный рядом автомобиль.

Сильный ветер повалил дерево на припаркованный автомобиль. Фото: Подслушано в Евпатории/Vk

В администрации города сообщили, что мобилизовали группы быстрого реагирования и подготовили три помпы для откачки воды. Для жителей опубликованы телефоны экстренных служб.

По прогнозам синоптиков, дожди в Крыму продлятся до конца 11 июня. МЧС предупредило о возможном поднятии воды в реках на 0,5-1,5 метра.

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