Участников утренней пробежки по случаю Дня рыбака в Керчи угощали арбузами

Утренняя пробежка по случаю Дня рыбака в Керчи. Фото: Людмила Бахарева

В центре Керчи утром 10 июля провели спортивную программу «Здоровый завтрак» по случаю Дня рыбака. На площади Ленина собрались сторонники здорового образа жизни, которые не только делали гимнастику на свежем воздухе, но и приняли участие в утренней пробежке.

Всех участников мероприятия после его окончания угощали ломтиками арбузов. Но сочной ягоды оказалось так много, что арбузы стали раздавать всем желающим.

Участников забега угощали арбузами. Фото: Людмила Бахарева

Керчь сегодня впервые с начала пандемии массово празднует Дня рыбака. С 2020 года мероприятия были под запретом из-за коронавируса.

В этом году на набережной организовали традиционную концертную программу с приглашенными звездами – перед керчанами выступил ВИА «Волга - Волга».

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