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Происшествия11 июля 2022 9:38

Житель Магнитогорска застрял в горах под Судаком

Турист поднялся на гору Сокол, но спуститься самостоятельно не смог
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
К счастью, мужчине не понадобилась помощь врачей. Фото: пресс-служба МЧС республики Крым

К счастью, мужчине не понадобилась помощь врачей. Фото: пресс-служба МЧС республики Крым

Крымские спасатели вытащили туриста с горы Сокол под Судаком. Как рассказали в пресс-службе МЧС республики Крым, операция по спасению застрявшего мужчины продолжалась около двух часов.

Произошло все вчера днем, 10 июля. Житель Магнитогорска застрял на скальном образовании в западной части горы. Поняв, что выбраться самостоятельно не сможет, турист вызвал спасателей.

- При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался, - отметили в пресс-службе МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС республики Крым

Фото: пресс-служба МЧС республики Крым

После того, как уральца вытащили, спасатели провели с ним профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне.