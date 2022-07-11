В Крыму затопило почти 20 участков после ливня 10 июля

Последствия подтоплений устраняются Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

От неблагоприятных погодных условий 10 июля затопило 19 приусадебных участков и 14 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Больше всего от непогоды пострадали участки и элементы улично-дорожной сети в Симферополе, Симферопольском районе, Бахчисарае и Евпатории.

На данный момент последствия обильного ливня устраняются. Ситуация находится на контроле прокуратуры Крыма.

- Организована проверка соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.