Жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу ВГА

Самодельное взрывное устройство обнаружили местные жители. Фото: Tg-канал главы херсонской ВГА Владимира Сальдо

В Херсоне предотвратили покушение на главу областной военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. Как сообщили в пресс-службе ВГА Херсонской области, взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля Владимира Сальдо.

- Херсонцы, обнаружившие подозрительный предмет, оперативно сообщили ВС РФ о предполагаемом теракте. Бомба была обезврежена саперами, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что от заложенной взрывчатки могли пострадать и местные жители, случайно оказавшиеся рядом. К счастью, теперь жизням людей ничего не угрожает.

Владимир Сальдо поблагодарил херсонцев за неравнодушие и помощь в предотвращении покушения. На данный момент глава военно-гражданской администрации продолжает выполнять свои рабочие обязанности.